Добавить в статьи заголовки

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Завершен28 заявок437 просмотров

Есть статьи - 300 файлов txt. И есть 1 файл txt с заголовками статей.

Необходимо добавить в файлы статей заголовки, взятые из соответствующего файла.

Т.е. на выходе должно получится 300 файлов включающих Заголовок и Текст

Заголовок статьи

А тут уже текст со статьей

16 лет назад
Dr-Karlson
Андрей 
44 года
17 лет в сервисе
Был
25 дней назад

Выбранный исполнитель

sm-mariya
Мария 
48 лет
17 лет в сервисе
Была
5 лет назад
16 лет назад
$5
1 день
Мария ответственно и старательно подошла к работе. Сделала максимально оперативно. Рад, что остановил выбор на этом фрилансере.
Приятно было работать с Андреем, четкое понятное задание, не было проблем с оплатой. Рекомендую всем и надеюсь на дальнейшее сотрудничество.

Заявки фрилансеров

sm-mariya
Мария 
48 лет
17 лет в сервисе
Была
5 лет назад
16 лет назад