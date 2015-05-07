Добавление атрибутов к существующим товарам

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт24 заявки306 просмотров

Нужно проставить атрибуты товарам с сайта источника. По 10-15 атрибутов.

CMS - Opencart/ocStore

http://prntscr.com/72izrg

http://prntscr.com/72j00r

1500 товаров

ocStoreOpencart
10 лет назад
shops-dev
Рушиц 
35 лет
12 лет в сервисе
Был
3 месяца назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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