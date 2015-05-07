Требуется наполнить товарами интернет-магазин отопительной техники. Нужно добавить 200 товаров. Срок выполнения - 2 месяца. Для каждого товара требуется: - изображение товара; - уникальное описание размером 1000-1500 збп; ...
Добавление атрибутов к существующим товарам
Нужно проставить атрибуты товарам с сайта источника. По 10-15 атрибутов.
CMS - Opencart/ocStore
1500 товаров
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Наполнение сайтов14 заявокЗакрыт10 лет назад
Необходимо администратирования сайта на платформе Битрикс. Ежемесячное редактирование сайта (заменять акции ( 1 раз в месяц), смена фотографий ( 1 раз в месяц) ,смена товара ( цикличная) 1 раз в неделю. Одноразово необходимо ...Наполнение сайтов9 заявокЗакрыт10 лет назад
- $25
Требуется наполнение сайта интернет-магазина новыми позициями. Тематика товары для туризма. Необходимо заполнение карты товара: - наименование товара - его характеристики - цена - тайтл, дисприпшн, кейвордс - ...Наполнение сайтов38 заявокЗакрыт10 лет назад
- $200
Интернет-магазин на базе WebAsyst. Тематика медицинское оборудование. Ориентировочный объем работы 60-80 часов. Только опытные администраторы. Оставляйте ваш скайп.Наполнение сайтов20 заявокЗакрыт10 лет назад
- $40
Нужен человек, который умеет искать фотографии по заданной тематике. Будет отлично, если у вас есть опыт работы в продажах стеклопакетов, металлопластиковых дверей и схожей продукции. Вы должны будете найти качественные картинки для наполнения каталога продукции ...Наполнение сайтов13 заявокЗакрыт10 лет назад
- $30
Необходимо разместить контент на Landing Page. Объём маленький. Исполнителю необходимо знать HTML и иметь опыт работы в данной сфере. Портфолио обязательно. Наличие скайпа Если исполнитель знаком с дизайном, php - будет ...Наполнение сайтовнет заявокЗакрыт10 лет назад
- $50
Необходимо добавить категории на Opencart, без текста, просто название категорий, брать их отсюда http://junona.org/modules.php?name=Sonnic&pa=alphabet&letter=d090 допустим с "А-капелла" и до "Аэростат" за одну букву плачу 400 р. сделать нужно сегодня, требуются люди на все буквыНаполнение сайтов1 исполнительЗакрыт10 лет назад
- $15
карточки уже созданы! необходимо: брать с исходного сайта название и копировать, по 2-3 фотографии товара (с этого же сайта), и ставить цену на 500 рублей меньше на все товары которые будете наполнять. кроме того, требуется ...Наполнение сайтов22 заявкиЗакрыт10 лет назад
Для существующего сайта требуется копирайтер, который сможет дополнить его контентом, создаст раздел по Часто задаваемым вопросам, создаст новые разделы. Тематика сайта: Администрирование, Linux сервера, проксирование. Требуется специалист именно в данной области.Наполнение сайтов4 заявкиЗакрыт10 лет назад
Наполнить магазин на Joomla товарами, всего будет около 1000 товаров. Информация берется с другого интернет магазина (фото, названия и т.д.) В комментариях сразу пишите цену, примерные сроки и способы связи (skype предпочтительно). ...Наполнение сайтов34 заявкиЗакрыт10 лет назад