Добавление иконок и якорей на сайты

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт10 заявок255 просмотров

Добавление иконок и якорей на сайты. Сайты находятся на CMS NetCat.

Всего 4 сайта по 90 страниц. Работа простейшая. Оплата по факту готовности каждого из сайтов.

Сроки горят, первый нужно завершить уже сегодня. Бюджет на все работы 16 000 рублей

11 лет назад
cssmasterse
Андрей 
37 лет
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
1 отзыв(-1)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Наполнение интернет магазина

    Требуется наполнение интернет магазина, тематика: косметика для волос, лица, тела. Парфюмерия, акссесуары, бижутерия. Источники-доноры есть, сайты на польском языке, требуется частичный перевод. Общее количество товаров до 100000 шт. Опыт CMS 1c-bitrix. В день минимум 100 ...

    Наполнение сайтов31 заявка
    Закрыт
    10 лет назад

  • Контент-менеджер

    Требования: Обязательное условие - умение написания уникального контента. Условия работы: Удалённая работа, оплата сдельная. Предлагайте свои варианты. Обязанности: Добавление на сайт товара. Автотовары.

    Наполнение сайтов8 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Разместить объявление на досках Казахстана

    Есть текст объявления, отправлю исполнителю его. Создаете е-мейл на мейл-ру для спама, ищите все ресурсы, на которых можно разместить объявление и размещаете его. Ссылки на размещенное объявление вносите в файлик отчета. По завершении файлик ...

    Наполнение сайтов4 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Наполнение магазина на Амиро

    Нужно наполнить интернет-магазин на Амиро. нужно дозаполнить товары и категории с fenesta.ru на сайт на Амиро по примеру 8 категорий заполнить (Омоложение, Снижение веса, Женская линия, Мужская линия, Антипаразитарные средства, Для детей, Стоматология, ...

    Наполнение сайтов5 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Добавление фото и подробное описание товару

    $1000

    Товар заведен и все характеристики заполнены. Необходимо только добавить фото 1-3шт., с изменением размера в фотошопе и подробное описание. В помощь будет дано два сайта, на одном находятся фото товара на другом его ...

    Наполнение сайтов11 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Наполнение товаром интернет-магазина

    Здравствуйте! Необходимо наполнить товаром с описанием характеристик магазин. Кол-во позиций: 100-200 Тематика интернет - магазина: охранные системы (видеонаблюдение, сигнализация), оружейная оптика, лцу, холодная пристрелка и т.д. Желательны знания в этой сфере ...

    Наполнение сайтов15 заявок
    Закрыт
    11 лет назад