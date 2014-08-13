Добавление иконок и якорей на сайты. Сайты находятся на CMS NetCat.

Всего 4 сайта по 90 страниц. Работа простейшая. Оплата по факту готовности каждого из сайтов.

Сроки горят, первый нужно завершить уже сегодня. Бюджет на все работы 16 000 рублей