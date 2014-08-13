Требуется наполнение интернет магазина, тематика: косметика для волос, лица, тела. Парфюмерия, акссесуары, бижутерия. Источники-доноры есть, сайты на польском языке, требуется частичный перевод. Общее количество товаров до 100000 шт. Опыт CMS 1c-bitrix. В день минимум 100 ...
Добавление иконок и якорей на сайты
Добавление иконок и якорей на сайты. Сайты находятся на CMS NetCat.
Всего 4 сайта по 90 страниц. Работа простейшая. Оплата по факту готовности каждого из сайтов.
Сроки горят, первый нужно завершить уже сегодня. Бюджет на все работы 16 000 рублей
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