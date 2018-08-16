Добавление карточек товаров в интернет-магазин

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Завершен15 заявок225 просмотров

Интернет-магазин медицинских товаров. 

Необходимо перенести информацию о товаре с сайта поставщика. 

Текст+картинки. 

Пожалуйста, оставляйте ваш Skype для связи. 

7 лет назад
cmo-2016
Дмитрий 
39 лет
7 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

IndoMix93
Денис 
32 года
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад
7 лет назад
$7
3 дня
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Рабочий процесс прошёл на отлично. Хороший заказчик, рекомендую:)) Доволен сотрудничеством.

Заявки фрилансеров

IndoMix93
Денис 
32 года
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад
7 лет назад