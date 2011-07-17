Добавление копипаста на сайт

Меня интересуют работники, знакомые с Джумлой. Требуется копипаст статей на сайт в больших объемах. Подробное ТЗ дам исполнителям. Времени на добавление 1 статьи затрачивается 3 минуты (при условии, если человек не теряется в Джумле). Цена вопроса: 5 р за статью, то есть 100 р в час. Оплата быстрая, без задержек и проблем:)