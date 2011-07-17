Добавление копипаста на сайт

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Меня интересуют работники, знакомые с Джумлой. Требуется копипаст статей на сайт в больших объемах. Подробное ТЗ дам исполнителям. Времени на добавление 1 статьи затрачивается 3 минуты (при условии, если человек не теряется в Джумле). Цена вопроса: 5 р за статью, то есть 100 р в час. Оплата быстрая, без задержек и проблем:)

13 лет назад
SunnyUnwon
40 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
2 года назад
Выбранный исполнитель
unzax
41 годБеларусь
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
13 лет назад
$1
5 дней
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