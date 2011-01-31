Требуется фрилансер на поддержку сайта. Обязанности: - Поддержка сайта (размещение новостей, фотографий, редактирование текста) - Графическое сопровождение (подбор фотографий, их редактирование, создание презентаций) ...
Добавление новостей
Нужен человек который сможет добавлять, новости
Для подробностей пишите в icq 346458776
При хорошо выполненной работе возможно дальнейшее сотрудничество.
Заявки фрилансеров
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