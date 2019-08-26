Добавление товаров OpenCart 3.0

Необходимо добавить некоторое количество товаров на веб-сайт около 100 шт. для начала.

1. Опыт наполнения OC3- обязательно.

2. Уметь правильно определить категорию, в которую необходимо добавить товар или добавить категорию если товара не существует.

3. Внимательно смотреть что бы фото были без водяных знаков.

4. Переносить всю доступную информацию о товаре (описание, характеристики, производитель, доп.фото.)

5. Если есть опыт импорта из CSV это плюс, есть часть товаров в CSV, надо в файл добавить производителя и импортировать на сайте.

Товары - продукты питания.

Желательно иметь базовые знания фоторедактора если вдруг будет необходимость обрезать фото и т.п.