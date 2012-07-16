Добавление товаров + перевод (можно Гугл + рерайт)

Добрый день.

Суть работ. Есть магазин со множеством товаров, часть из которых с описанием на английском. Описание состоит из списка, в котором 1-2 пункта описание, а дальше характеристики (материал, размер и т.п.). Задача разбить данное описание на два и перевести:

1) Само описание (из тех самых 1-2 пунктов)

2) Оставшиеся характеристики.

Сам процесс выглядит как показано на скриншоте. Т.е. товары без описания (левое пустое поле) просто идут списком. Соответственно вы забиваете описание, переводите характеристики некоторого количества товара и нажимаете кнопку "Сохранить", товары с описанием из списка исчезают. Сейчас в списке 215 товаров.

В дальнейшем если сработаемся к этой работе добавим непосредственно добавление товар на сайт (т.е. то что делается до этого списка).

Цену предлагайте. Оплата на ваше усмотрение: почасовая/по количеству товаров/по количеству знаков.