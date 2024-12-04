Требуется написать негативный отзыв об автошколе на Яндекс Картах. Отзыв должен содержать 1 звезду, упоминания о поломках автомобилей, их грязном состоянии, низком качестве обучения и высоких ценах. Также следует отметить, что в автошколе 'Вектор' лучше. Ссылка на сайт организации будет предоставлена.
Добавлять фото к товарам (Битрикс)
Приветствую
Интернет магазин https://iceholod-zip.ru/
CMS Битрикс
Нужно добавлять фото хорошего качества к товарам (2-4 шт) запчасти для бытовой техники, холодильники, кондиционеры.
Поиск фотографии самостоятельный.
Прошу написать стоимость и контакты (телеграм)
Заявки фрилансеров
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