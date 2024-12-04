Добавлять фото к товарам (Битрикс)

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт8 заявок62 просмотра

Приветствую

Интернет магазин https://iceholod-zip.ru/

CMS Битрикс

Нужно добавлять фото хорошего качества к товарам (2-4 шт) запчасти для бытовой техники, холодильники, кондиционеры.

Поиск фотографии самостоятельный.

Прошу написать стоимость и контакты (телеграм)

Обработка фотографий
5 месяцев назад
Genus
34 года
15 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Заявки фрилансеров

Сергей
 
35 лет
12 лет в сервисе
Был
2 дня назад
4 отзыва
5 месяцев назад
Руслан
 
34 года
5 месяцев в сервисе
Был
4 месяца назад
5 месяцев назад
Алла
 
48 лет
11 лет в сервисе
онлайн
57 отзывов
5 месяцев назад
Лучший контент-менеджер апреля
ТОП-5
Наполнение сайтов
София
 
38 лет
12 лет в сервисе
Была
3 часа назад
82 отзыва
5 месяцев назад
ТОП-10
Наполнение сайтов
Олександр
 
21 год
2 года в сервисе
Был
17 дней назад
37 отзывов
5 месяцев назад
Алексей
 
52 года
3 года в сервисе
Был
13 часов назад
1 отзыв
5 месяцев назад
Эдуард
 
45 лет
5 месяцев в сервисе
Был
5 месяцев назад
5 месяцев назад
Лера
 
46 лет
17 лет в сервисе
Была
2 дня назад
564 отзыва
5 месяцев назад
#1
Наполнение сайтов