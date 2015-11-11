Добавлять товары на сайт

$200
Наполнение сайтовЗакрыт49 заявок450 просмотров
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Для сайта http://oselya.ua/shop нужен контент менеджер для наполнения магазина товарами. Оплата 10 грн. за одну заполненную карточку товара. 

8 лет назад
oselya
50 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад