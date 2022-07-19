Требуется разместить 10 текстов на книжных сайтах в течение двух недель. Необходимо обеспечить качественное наполнение и соответствие контента тематике сайтов.
Додати оголошення Польскою
Додати оголошення Польскою на польских OLX, allegro, sprzedajemy.pl
по 3 шт. на кожному
-аналіз схожих оголошень на сайтах
-формування конвертуючих текстів оголошення
-додати відповідне унікальне фото
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