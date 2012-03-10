Дополнение сайта gbi72.ru

$250
Наполнение сайтовЗакрыт6 заявок165 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо добавить на сайт www.gbi72.ru определенную информацию: новые разделы и новые товары. Для новых разделов необходимо написать уникальные тексты.

12 лет назад
gbi72
43 годаРоссия
12 лет в сервисе
Была
12 лет назад
  • Похожие заказы

  • Наполнение интернет-магазина

    Нужно наполнить интернет магазин товарами из прайса поставщика. Тематика магазина - все для салонов красоты. Приблизительный перечень позиций к каждому товару: 1. Наименование 2. Артикул (поставщика) 4. Описание товара в нормальном читабельном виде. 5. Характеристика товара. 6. Изображение товара 7. ...

    Наполнение сайтов10 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Размещение объявлений на форумах

    $100

    Добрый день, Я занимаюсь продажей партий товаров (лотов), которые остались от компаний-банкротов. Каждый раз, когда я начинаю работу с очередным лотом, требуется выполнить кое-какую работу по продвижению лота, а именно: - запостить объявления на торговые площадки, доски ...

    Наполнение сайтов1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

  • Наполнение блогов на Ya.

    Наполнение моих 50 блогов на Ya. Нужно разместить по 2 КОПИПАСТ статьи по 1500-3000 знаков на каждом блоге. Статьи брать с 3–4 РАЗНЫХ сайтов. Тематика статей любая, кроме: эротика, порно, медицина, заработок в сети, СЕО. Копирайт не интересует, ...

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Наполнение сайта

    Нужен человек для наполнения сайта для детей видеороликами (мультфильмы) + небольшое описание 3-4 предложения (сделать рерайт). На добавление одного поста уходит в среднем пару минут. Оплачивать работу буду ежедневно. Все покажу и расскажу, думать не ...

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Наполнение товарами. WebAsyst

    $100

    Необходимо добавить 200 товаров. Если хотите можете больше добавить. Движок вебасист. Обязательно опыт работы в этом движке, чтобы не тратить время на обучение. Стоимость 4 рубля за товар. Сроки — 2-3 дня, чем быстрей тем лучше. Cвязь по skype. Оплата ...

    Наполнение сайтов12 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Поиск фотографий для товаров интернет-магазина

    $250

    Работа простая, специальных знаний не требует. Надо искать фотографии для товаров интернет магазина по артикулу товаров и\или названию товара. Пишите свои цены и сколько времени можете уделять проекту в день, а так же сколько вы будете сдавать ...

    Наполнение сайтов43 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Быстрое добавление (копипаст) новостей

    Здравствуйте, ув. Веблансеры! Требуется ежедневное добавление (копипаст) ~300 новостей на сайт. Источники новостей предоставляются. Требования к новости: - Заголовок - Изображение Работа на долгосрочной основе. Жду расценки, договоримся!

    Наполнение сайтов32 заявки
    Закрыт
    12 лет назад