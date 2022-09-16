Требуется наполнить сайт на шаблоне Bitrix контентом. Задача включает добавление, редактирование и удаление стандартных блоков, страниц, категорий и товаров. Используйте удобный визуальный редактор для настройки сайта. Обеспечьте качественное оформление и структуру контента.
Допомогти з реєстрацією Google dev Ads аккаунта
Добрий день! Ми - Українська ІТ компанія. Робимо додатки для Android, заливаємо їх на Google Play і займаємось їх розвитком. На жаль Google дуже часто блокує аккаунти розробників Google Play Developer Console, зазвичай навіть без пояснення причин... У зв'язку з такою ситуацією було прийняте рішення про створення декількох аккаунтів щоб не ризикувати всіма додатками. Для реєстрації кожного нового аккаунта потрібна нова банківська картка на ім'я нового власника. Суть завдання наступна. Ви реєструєте віртуальну дебітову гривневу картку (дебітова - це з якої не можуть списуватись кредитні кошти)будьякого банку - найпростіше це зробити в приватбанку або монобанку.Даєте реквізити картки , на які я переводжу 26 дол у гривнях (сумма необхідна для реєстрації GP аккаунту розробника) + 600 грн вашої винагороди. Після реєстрації, перевірка аккаунту займає три дні. Після проходження апруву, картку можна видаляти, щоб вам було спокійніше.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен3 года назад
Требуется заполнить карточки товара для нового магазина на платформе Wildberries. Включает в себя создание SEO-оптимизированного контента, чтобы привлечь больше клиентов и повысить видимость товаров в поисковых системах.Наполнение сайтов8 заявокЗакрыт3 года назад
Ищем сотрудников для создания постов на форумах. Оплата составляет 200 рублей за пост для зарегистрированных пользователей и 100 рублей для тех, кто оставляет отзывы. Работа не требует опыта, доступна всем желающим.Наполнение сайтов7 заявокЗакрыт3 года назад
Необходимо собрать информацию с сайта об артикулах автозапчастей для определенных моделей и запчастей. Ожидается полный и точный список данных, чтобы обеспечить наполнение сайта актуальной информацией.Наполнение сайтов16 заявокЗакрыт3 года назад
Ищется дизайнер для разработки инфографики на карточки товаров для маркетплейсов. Необходимо портфолио и опыт. Ожидаются идеи по оптимизации продаж, анализ конкурентов и готовность выполнять тестовое задание. Тематика: кухонная утварь и товары для сада. Укажите сроки и стоимость проекта.Наполнение сайтов12 заявокЗакрыт3 года назад
- $2
Требуется помощник для постинга текстов на сайты. Задача займет 5-10 минут. Идеально подходит для новичков, работа не сложная. Оплата осуществляется на сайте. Подробности будут объяснены в ходе выполнения задачи.Наполнение сайтов27 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется наполнить сайт каталогом продукции, добавив 150 товаров. Для каждого товара необходимо подготовить 3-4 фотографии, описание и указать цену. Исполнителя выберем в течение часа, работа должна быть выполнена до завтра. Укажите стоимость за 1 товар.Наполнение сайтов13 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется специалист для наполнения сайта на Тильде. Необходимо упорядочить 1200 позиций, включая фото и прайсы, разбить товары по категориям и создать корректный CSV-файл для отображения. Опыт работы с платформой Тильда приветствуется.Наполнение сайтов13 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется наполнить сайт Opencart статьями, добавляя фото и описания. Необходимо знание работы с админкой и HTML-тегами. Ожидается около 20 статей. Оплата возможна через карту РФ, Webmoney USD или криптовалюту USDT Tether TRC20.Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен3 года назад
Требуется специалист для интеграции данных с платформы IIKO на сайт Всем Еды. Необходимо перенести информацию о блюдах, модификаторах, бонусах и скидках с сайтов pizzamakers.ru и sushimakers.ru, сохраняя всю целостность данных.Наполнение сайтов1 заявкаЗакрыт3 года назад