Допомогти з реєстрацією Google dev Ads аккаунта

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт13 заявок435 просмотров

Добрий день! Ми - Українська ІТ компанія. Робимо додатки для Android, заливаємо їх на Google Play і займаємось їх розвитком. На жаль Google дуже часто блокує аккаунти розробників Google Play Developer Console, зазвичай навіть без пояснення причин... У зв'язку з такою ситуацією було прийняте рішення про створення декількох аккаунтів щоб не ризикувати всіма додатками. Для реєстрації кожного нового аккаунта потрібна нова банківська картка на ім'я нового власника. Суть завдання наступна. Ви реєструєте віртуальну дебітову гривневу картку (дебітова - це з якої не можуть списуватись кредитні кошти)будьякого банку - найпростіше це зробити в приватбанку або монобанку.Даєте реквізити картки , на які я переводжу 26 дол у гривнях (сумма необхідна для реєстрації GP аккаунту розробника) + 600 грн вашої винагороди. Після реєстрації, перевірка аккаунту займає три дні. Після проходження апруву, картку можна видаляти, щоб вам було спокійніше.

AndroidGoogle Ads
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