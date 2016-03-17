Доработать контент на сайте

На сайте 1001holst.ru, где вы уже работали. нужно сделать кое-какие задачи:

1. Разнести текущие картины по новым добавленным категориям по помещениям http://joxi.ru/KAxnDRef4QvLPm

2. Добавить 300 постеров с сайта http://kartina-rus.ru/vse-posteri/#tovar

скопировать все параметры, цену сделать ниже на 20 р, чтобы не была идентичной. Мы хотим попробовать как пойдут постеры, если пойдут - тогда увеличим товаров более 300 шт

В админке вы уже работали - все знаете

доступ напомню

соринтеруйте - возьмете ли задачу? если да, то примерный срок и стоимость.