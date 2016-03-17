Доработка карточек товара в интернет-магазине

Необходимо доработать карточки товаров для http://www.afina-lingerie.ru/nignee-belie.html

1. Перезаливка существующих фото (Чтобы фото стали одинакового размера). Возможно в некоторых товарах нужно будет по бокам обрезать фото если оно сильно широкое.

2. Добавить бренд к каждой карточке товара (Только ставим галочку на нужный бренд в списке брендов)

3. В описание вставлять определенный текст. (Текст одинаковый везде, его предоставлю).

Работа простая, не полное заполнение карточек товара, а доработка по этим трем пунктам. ПИШИТЕ, пожалуйста, СРАЗУ СТОИМОСТЬ РАБОТЫ. Товаров много, бюджет ограничен, буду выбирать исполнителя по предложенной более низкой цене.