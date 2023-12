Доработка сайта (наполнение, модули) (стоимость, сроки)

ВАЖНО:

Работа будет выполняться поэтапно. Укажите стоимость и сроки отдельно для страниц: Каталога, Товаров, Корзины, Контактов.

Спасибо!

Нужно внести изменения на сайте.

--------------------------------------Страницы Каталога:

1 В блоке с категориями товаров заменить картинки для категории Детские кресла и Эксклюзив.

2 Блок с лого клиентов уменьшить по высоте.

3 На уровне первого ряда товаров под блоком с лого клиентов разместить как товар Наполнитель. Ссылка с него будет вести на отдельную страницу с несколькими товарами (наполнитель в разных объемах). Создать такую страницу и добавить туда 4 товара Наполнитель 20 литров, 50 литров, 100 литров, 200 литров.

4 На странице каталога детских кресел под блоком с лого клиентов еще есть иконка PayPal. Скрыть ее.

Фото - Страница каталога

---------------------------------------Страницы Товаров:

1 Убрать цену под названием товара.

2 Кнопку “Купить” перенести под выбор размера.

3 Под размерами должна быть цена не только этого размера, а суммарная стоимость уже выбранных пользователем характеристик (размер, ткань, дополнительные опции). Стоимость должна меняться в соответствии с выбранными на текущий момент параметрами.

4 При выборе размера автоматически должна появляться плашка “Ваша корзина”. Сейчас она появляется только когда посетитель просматривает сайт, при этом у него уже в корзину добавлен какой-то товар.

Плашку нужно разместить справа по центру экрана.

Заголовок плашки “Ваша корзина” заменить на “Ваш заказ”, он должен быть ссылкой с переходом на страницу корзины.

Сумма в плашке должна отображать текущую сумму с учётом выбранных опций в карточке товара. Шрифт суммы сделать больше, жирным, чтобы был акцент.

5 Переработка модуля выбора ткани.

Название ткани и сумма доплаты для выбранного размера.

Большое фото этой ткани.

Мелкие фото всех вариантов расцветок.

При клике на любое мелкое фото большое текущее должно заменяться на соответствующее выбранному большое.

При этом, нужна возможность в случае необходимости менять большое фото по-умолчанию. Нужна возможность менять местами мелкие фото, скрывать определенные, удалять.

Также, нужна возможность менять количество блоков тканей, менять их местами, временно скрывать некоторые блоки, удалять.

Для отображения на странице мелких фото не использовать сжатие больших. В одном блоке ткани должно быть одно большое фото и все маленькие. Большие будут подгружаться только при их выборе пользователем. Желательно, чтобы большие и маленькие фото CMS сама генерировала и подгружала (если это не будет влиять на скорость загрузки страницы).

Исходно на странице должно отображаться 4 блока с тканями. Ниже кнопка “Другие ткани”. По клику на нее должны открываться дополнительные ткани в 2 ряда (спойлером).

6 Блок с отзывами разместить внизу. Он должен занимать всю ширину контента, а не половину, как сейчас.

Форму для отзывов убрать со страницы. Она должна появляться при клике на кнопку “Оставить отзыв” (спойлером).

Фото - Страница товара новая

--------------------------------------------Страница корзины:

1 Удалить ссылку “Already a registered customer? Please click here to login.”

2 Блок “Ваша корзина” разместить на всю ширину контента. Информация в блоке должна вся помещаться и аккуратно размещаться в рамках блока.

3 Под блоком “Ваша корзина” справа добавить ссылку “Продолжить покупки”, ведущую на предыдущую страницу, то есть страницу, на которой посетитель нажал на кнопку “Купить”.

4 Ниже форма для оформления заказа. В форме удалить все поля кроме “Имя”, “Телефон”, “Комментарий”. Поля Имя и Телефон должны быть отмечены как обязательные. В поле Телефон должен быть прописан пример формата телефона для введения и подключена проверка номера на валидность.

5 Поле для ввода купона перенести между формой и кнопкой “Оформить заказ”.

6 Удалить предложения подписаться на рассылки.

Фото - Текущая страница корзины (так сейчас)

Фото - Страница корзины (так должно быть)

-------------------------------------------------Страница Контакты:

1 В браузерах Chrome, Opera при переходе на страницу Контакты эта страница открывается на уровне формы обратной связи, а не с самого верха (видимо из-за активного по-умолчанию первого поля формы). В FireFox страница Контакты открывается корректно. Так должно быть и в других браузерах: страница открывается с самого начала (с шапки сайта).