Доработки сайта на Elementor

1. Добавить новые страницы, наполнение шаблонное через ACF. Нужно выбрать те страницы которые ещё не сделаны и создать их.

2. В шаблон страниц нужно добавить новые блоки: прайс, услуги.

Жирный бонус, если сможете Услуги оформить через schema.org/Product

Прайс оформить через schema.org/Offer

.

.

Работа только для тех, кто работает с Elementor!!!

-= Задавайте вопросы и предлагайте ВАШУ ЦЕНУ! Задание будет оформлено под Вас!

-= Доработки этого сайта нужны постоянно!