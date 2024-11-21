Приветствую

Есть интернет-магазин на Битриксе, туда будет выгружаться каталог из 1С, но без фото, описанием и характеристики и без привязки к бренду. Задача дозаполнять карточки товара. Создавать новые не нужно будет.

Работа в админке Битрикс.

- Фото, искать по названию в яндекс или Гугл картинки или других источников. Хорошего качества. На белом фоне, без водяных знаков.

- Описание товара, копируем с других сайтов, без характеристик.

- Характеристики , информацию берем со сторонних сайтов. В битриксе их нужно будет предварительно создать.

- Бренд. А админке нужно будет создать бренд, прикрепить логотип хорошего качества на белом фоне, и добавить описание бренда (также берем с интернета).

Каталог на тему запчасти для бытовой техники и сама техника (кондиционеры, морозильные камеры и тд) .

Всего 30000+ товаров. Работа и сдача будет частями. По 100 товаров.

Требуется ответственный человек имеющий опыт работы в CMS Битрикс.

Помощь и инструкции будут.

Кому интересно прошу написать стоимость за 1 или сразу 100 заполненных карточек с учетом объема и Ваши контакты (телеграм).