Файлы описаний из яндекс-маркета

Есть список товаров - порядка 100 штук. Необходимо создать таблицу их описаний в html-формате. Описания берутся из Яндекс-Маркета, с помощью какой-нибудь проги (я пользуюсь Dreamwiever'ом) переводятся в html-формат, минимально редактируются. Затем получившиеся html-описания вставляются в ячейки таблицы Excel в таком виде присылаются мне.

Сроки - до конца текущей недели. Реально работы здесь на полдня - нудной, механической, но простой.