Интегрировать ассортимент Прома с Розеткой

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт1 заявка23 просмотра

Оксана, добрый день. Мне надо интегрировать прайс с Прома, с Розеткой, что бы цены на Розетке обновлялись. Это к вам вопрос или нет?

3 года назад
guest_16584755368175
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Оксана
 
26 лет
4 года в сервисе
Была
2 года назад
44 отзыва(-2)
3 года назад

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