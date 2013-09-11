Интернет-магазин Joomla наполнить товарами

Нужна помощь по наполнению сайта http://ru-boatus.ru/. В сайдбаре слева есть каталог Американских катеров. Необходимо его актуализировать. Смотреть каких моделей катеров не хватает и добавлять их составляя уникальные описания и подыскивая 2-3 фотографии (чтобы получилось подобно уже ...
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Наполнить интернет магазин товарами , около 5000 штук
Карточка простая : фотография ,название, цена
Наполнять нужно будет в соответствии с другим сайтом ; картинки дам отдельно
Просьба в заявках писать предполагаемую стоимость работы
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