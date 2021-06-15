Ищем людей, которые помогут внести информацию в таблицу.

Добрый день!Наша команда создала мобильное приложение по поиску ресторанов вегетарианской кухни.В нашу базу необходимо внести информацию по 3 500 ресторанам (ссылки на них уже есть), проверить их меню, из Google- карточки добавить в таблицу адрес ресторана, тел., ссылку на сайт, проверить меню, есть ли доставка и другие опции. Для выполнения задания присылаем вам подробную инструкцию. На заполнение информации по 1 заведению вы потратите 5-6 мин. Каждому кандидату выдаем по 350 адресов = 3 500р.ВАЖНО! Владеть английским языком на уровне "читаю, понимаю", тк сайты ресторанов все на английском. Переводить ничего не надо, просто разобрать, что написано в меню, есть ли там веганские и вегетарианские позиции.