Ищем людей, которые помогут внести информацию в таблицу.

$48
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт34 заявки747 просмотров

Добрый день!Наша команда создала мобильное приложение по поиску ресторанов вегетарианской кухни.В нашу базу необходимо внести информацию по 3 500 ресторанам (ссылки на них уже есть), проверить их меню, из Google- карточки добавить в таблицу адрес ресторана, тел., ссылку на сайт, проверить меню, есть ли доставка и другие опции. Для выполнения задания присылаем вам подробную инструкцию. На заполнение информации по 1 заведению вы потратите 5-6 мин. Каждому кандидату выдаем по 350 адресов = 3 500р.ВАЖНО! Владеть английским языком на уровне "читаю, понимаю", тк сайты ресторанов все на английском. Переводить ничего не надо, просто разобрать, что написано в меню, есть ли там веганские и вегетарианские позиции. 

4 года назад
HeyPaul88
Полин 
35 лет
4 года в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Перизат
 
35 лет
4 года в сервисе
Была
10 месяцев назад
8 отзывов
4 года назад
Владимир
 
38 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Александр
 
33 года
6 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
1 отзыв
4 года назад
Диана
 
20 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Виктор
 
33 года
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
1 отзыв
4 года назад
Богдан
 
24 года
4 года в сервисе
Был
13 дней назад
1 отзыв
4 года назад
Дарья
 
23 года
5 лет в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Дмитрий
 
33 года
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Денис
 
33 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Ирина
 
30 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Ольга
 
29 лет
5 лет в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Серафим
 
24 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Роман
 
28 лет
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
3 отзыва
4 года назад
Илья
 
22 года
4 года в сервисе
Был
3 года назад
1 отзыв
4 года назад
Татьяна
 
28 лет
4 года в сервисе
Была
3 года назад
3 отзыва
4 года назад
Чолпон
 
32 года
5 лет в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Алина
 
24 года
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Инна
 
28 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Дмитрий
 
22 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Игорь
 
35 лет
11 лет в сервисе
Был
6 дней назад
2 отзыва
4 года назад
Иван
 
24 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
1 отзыв
4 года назад
Марина
 
37 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Тимофей
 
20 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Екатерина
 
33 года
4 года в сервисе
Была
6 месяцев назад
2 отзыва
4 года назад
Кристина
 
40 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Диана
 
27 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Наталья
 
26 лет
4 года в сервисе
Была
3 года назад
4 года назад
Светлана
 
31 год
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Евгений
 
29 лет
7 лет в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Ирина
 
30 лет
9 лет в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Гетман
 
24 года
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
1 отзыв
4 года назад
Евгений
 
22 года
4 года в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
Екатерина
 
23 года
7 лет в сервисе
Была
4 года назад
1 отзыв
4 года назад
Светлана
 
39 лет
4 года в сервисе
Была
год назад
4 года назад