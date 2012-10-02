Ищем опытного пользователя хлебопечкой

Здравствуйте!

Ищем опытного пользователя хлебопечки, разбирающегося в тонкостях приготовления ДОМАШНЕГО хлеба для ведения и поддержки группы Вконтакте.

Вас не должны пугать следующие словосочетания: "провалилась крыша",

"колобок", "цвет корочки", "вес буханки", "пористость мякиша", "закал", "закваска", "дрожжи", "время выпечки", "расстойка" и т.п.

От вас ожидаем

Опыт домашнего хлебопечения, как в хлебопечке так и руками – обязательно;

В арсенале 1 хлебопечка и 1 фотоаппарат и умение им пользоваться;

Добавление рецептов хлебопечения в нашу группу Вконтакте и наш раздел на форуме;

Обсуждение и консультирование участников нашей группы Вконтакте и в нашем разделе на форуме.

Мы обеспечим

Экспертное консультирование по вопросам выпечки;

Можем предоставить смеси для хлебопечения, хлебопечку и мультиварку, если вы находитесь в Петербурге. В некторые города тоже можем доставить, но не во все.

Стабильную з/п 10 000руб/мес.

К ответу пожалуйста обязательно приложите следующую информацию:

Как давно печете в хлебопечке и как часто?

Есть ли мультиварка?

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