Ищем специалиста по контенту и проектам

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт1 заявка6 просмотров

Ищем специалиста, который будет придумывать новые идеи для контента и проектов, а также разрабатывать воронки и концепции прогревов.

Работаем с разными нишами, поэтому приветствуется опыт работы с блогерами и инфлюенсерами.

Присоединяйтесь к нашей команде профессионалов!

6 месяцев назад
Этот заказ найден ботом в интернете

Заявки фрилансеров

Сергей
 
25 лет
10 месяцев в сервисе
Был
6 месяцев назад
6 месяцев назад