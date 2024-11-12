Ищем специалиста, который будет придумывать новые идеи для контента и проектов, а также разрабатывать воронки и концепции прогревов.

Работаем с разными нишами, поэтому приветствуется опыт работы с блогерами и инфлюенсерами.

Присоединяйтесь к нашей команде профессионалов!