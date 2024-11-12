Ищется фрилансер для публикации отзывов на Яндекс Картах и Авито. Цена: 200 рублей за отзыв на Яндекс Картах и 120 рублей за отзыв на Авито. Необходим аккаунт Яндекс от 3-го уровня или аккаунт Авито старше 3 месяцев. Оплата производится после успешной публикации отзыва.
Ищем специалиста по контенту и проектам
Ищем специалиста, который будет придумывать новые идеи для контента и проектов, а также разрабатывать воронки и концепции прогревов.
Работаем с разными нишами, поэтому приветствуется опыт работы с блогерами и инфлюенсерами.
Присоединяйтесь к нашей команде профессионалов!
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