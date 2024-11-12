Я ищу графического / web-дизайнера для создания рилсов и каруселей в качестве контент-менеджера.

Предоставляется свобода творчества.

Основные задачи включают:

1. Делать подборки по дизайну.

2. Снимать свой процесс создания дизайна (на ускоренном видео).

3. Снимать видео того, что вас окружает и связано с дизайном (логотипы, фирменный стиль, вывески, каталоги и т.д.).

4. Сравнивать разные дизайны.

5. Приветствуются идеи для новых задач.

Оплата производится сразу, и чем больше вы создаете, тем больше зарабатываете.

Присылайте ваше портфолио для рассмотрения!