Ищу менеджера проекта на детский сайт

Ищу качественного менеджера проекта на длительный срок. Тест: 1 статья с оплатой 50р.

Бюджет запланирован на публикацию более 100 статей. И дальше больше. Буду рад

плодотворному сотрудничеству!

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА:

Сайт о малышах и мамах (беременность, уход за ребенком и т.д.)

Требования:

1) разработка ТЗ, плана статьи на заранее оговоренную тему на основе изучения статей конкурентов и поисковой выдачи (wordstat).

2) подбор и контроль копирайтеров.

3) проверка статьи на соответствие требованиям, грамотности и полноты изложения материала.

4) проверка статьи после добавления на сайт контент-менеджером.

Возможность уделять проекту достаточное время - планируется размещать 3 статьи в день.

Умение работать на результат.

ВАЖНО!!! Работу выполнять в хорошем настроении