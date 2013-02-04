Исполнитель для публикации отзывов на Я.Маркет

Интернет-магазину требуется человек для публикации отзывов на маркет.яндекс. В задачи будет входить добавление 1–2 отзывов в сутки с разных ip-адресов. Перед публикацией текст отзыва копируете и присылаете мне на e-mail, поскольку он будет проходить премодерацию на маркете.

Оплата после публикации отзыва. 1 отзыв — 100 руб.

Оплата переводом на пластиковую карту или web-money.