Здраствуйте, нужно сделать базу данных транспортных средств : -автобусы, микроавтобусы; -грузовые автомобили; -мопеды, мотороллеры, мотоциклы -спецтехника Базу нужно делать по марках и моделях (например марка ВАЗ-модель ...
Исполнитель для размещения сообщений под прокси
Нужно постить сообщения на заданном сайте под прокси (текста и прокси я дам), часто менять браузер и чистить куки. Работа постоянная на час-два в день.
Оплата в районе 150 руб. в час.
Заявки фрилансеров
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