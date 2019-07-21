Исправить названия и описание товаров для Розетки (100 шт)

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Закрыт15 заявок236 просмотров

Есть

1. таблица из около 100 товаров (названия, описания , фото...)

2. Сейчас названия товаров около 200-300 символов - просто перечисление ключевых слов - емко описывающих товар

3. Описание товара до 300 символов

Нужно

1. На основании уже имеющейся информации, оставив самые значимые слова из старого названия,  создать более короткие названия товара по правилам розетки

2. Из "оставшейся " информации создать адекватное описание товара

6 лет назад
Roma123
Роман 
51 год
16 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад

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