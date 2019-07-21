Доработка сайта www.barbol.ru вместо слайдера всавить блог и новостей. И регистрацию прошли не через е мейл а через тел номер
Исправить названия и описание товаров для Розетки (100 шт)
Есть
1. таблица из около 100 товаров (названия, описания , фото...)
2. Сейчас названия товаров около 200-300 символов - просто перечисление ключевых слов - емко описывающих товар
3. Описание товара до 300 символов
Нужно
1. На основании уже имеющейся информации, оставив самые значимые слова из старого названия, создать более короткие названия товара по правилам розетки
2. Из "оставшейся " информации создать адекватное описание товара
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Наполнение сайтов4 заявкиЗакрыт6 лет назад
Есть аккаунт с пакетом размещений на авито Нужно Разместить 30 объявлений одного товара чтобы не заблокировали за повторную подачуЗакрыт6 лет назад
- $16
Для каждой иконки из прилагаемого psd-файла нужно найти на свободных ресурсах типа depositphotos и пр. такие же или очень похожие иконки, но векторные, в формате swg. Каждая иконка должна быть в двух вариантах - черная ...Закрыт6 лет назад
Необходимо написать инструкцию со скриншотами по добавлению нового товара на сайт opencart с фотографией товара, и фото эффектов товара с водяным знаком: 1. Как найти фото (есть сайт или в интернете) и скачать его ...Наполнение сайтов5 заявокЗакрыт6 лет назад
Требуется помощь в заполнении некоторых категорий товаров на сайте - магазин матрасов https://dommatrasov.by Вероятно потребуется спарсить: 1) фото (где нет), 2) описание (где нету), 3) цены с опциями (для определенных размеров) 4) ...Наполнение сайтов4 заявкиЗакрыт6 лет назад
Наполнить сайт согласно заданию из источников, размещенных в документе.Наполнение сайтов7 заявокЗакрыт6 лет назад
- $9
Сайт - овпенкард Добавить на сайт 31 товара Есть сайт донор - с него берем картинки, цену. Добавляем описание товара по шаблону - в тз четко описано какие кусочки описания, куда вставлять. ...Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен6 лет назад
Перенестипопулярные статьи со старого сайта на новый, при этом отредактировать и наполнить качественной графикой (картинками). Настроить редирект с самых популярных страниц старого сайта на аналогичные страницы на новом. Цель - сохранение ...Наполнение сайтов5 заявокЗакрыт6 лет назад
- $3
Задание очень простое и быстровыполнимое, буквально на 2 минуты. Нужно на форуме searchengines.guru написать сообщение вот в этом топике: https://searchengines.guru/showthread.php?t=808296&page=144 Сообщение написать такое: "Информационный сайт об ...Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен6 лет назад
- $8
Есть такой список товаров (см в приложении). А также у меня есть их фотки подписанные их названиями. А также есть файл скачанный с ЯМ в котором заполнены эти позиции кроме категорий. Категорий нету, потому что ...Закрыт6 лет назад