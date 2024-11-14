Требуется написать отзыв на объявление на Авито. Необходимо сначала провести диалог с продавцом о покупке товара, а затем через 3 часа оставить положительный отзыв. Задача включает взаимодействие с продавцом и формирование конструктивного отзыва.
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Оплата 10 грн один
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