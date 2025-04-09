Комментарии Ютуб стрим

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Открыт18 заявок132 просмотра

На стрим написать с 8-10 разных акк комментарии ( текст пришлю)

YouTubeНаписание отзывов
20 дней назад
Алла
 
33 года
3 года в сервисе
Был
20 дней назад

Заявки фрилансеров

Евгений
 
24 года
7 дней в сервисе
Был
5 дней назад
7 дней назад
Вячеслав
 
18 лет
10 дней в сервисе
Был
11 часов назад
9 дней назад
Дильбар
 
24 года
17 дней в сервисе
Была
16 дней назад
16 дней назад
Егор
 
20 лет
21 день в сервисе
Был
12 дней назад
17 дней назад
Толеубек
 
22 года
17 дней в сервисе
Был
17 дней назад
17 дней назад
Даша
 
27 лет
17 дней в сервисе
Была
7 дней назад
17 дней назад
Роман
 
20 лет
18 дней в сервисе
Был
16 дней назад
18 дней назад
Дарья
 
22 года
23 дня в сервисе
Была
8 дней назад
18 дней назад
Евгений
 
20 лет
18 дней в сервисе
Был
17 дней назад
18 дней назад
Максим
 
24 года
18 дней в сервисе
Был
16 дней назад
18 дней назад
Давид
 
24 года
месяц в сервисе
Был
6 часов назад
19 дней назад
Ясмин
 
18 лет
19 дней в сервисе
Была
18 дней назад
19 дней назад
Альбина
 
21 год
2 года в сервисе
Была
16 дней назад
19 дней назад
Артем
 
24 года
месяц в сервисе
Был
7 часов назад
19 дней назад
Муродулла
 
23 года
год в сервисе
Был
час назад
5 отзывов
19 дней назад
Кирилл
 
17 лет
месяц в сервисе
Был
8 часов назад
19 дней назад
Анастасия
 
24 года
месяц в сервисе
Была
12 дней назад
20 дней назад
Илья
 
22 года
21 день в сервисе
Был
10 дней назад
20 дней назад