Комменты Ютуб

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт3 заявки17 просмотров

Нужно написать 10 комментариев на Ютуб с разных акк

YouTube
21 день назад
Yagadka
Алла 
33 года
3 года в сервисе
Был
20 дней назад

Заявки фрилансеров

Виктория
 
35 лет
22 дня в сервисе
Была
17 дней назад
21 день назад
Максим
 
32 года
4 года в сервисе
Был
3 дня назад
21 день назад
Илья
 
22 года
21 день в сервисе
Был
10 дней назад
21 день назад