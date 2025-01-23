Контенщик, добавление новых страниц на сайт (CMS битрикс)

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Закрыт2 заявки25 просмотров

Добрый день, нужен специалист, который поможет добавить 10-20 страниц в раздел услуги на сайт (на битриксе). Контент на странице предоставляется в word файле.

Наполнение сайтов
3 месяца назад
fedorovao
Ольга 
36 лет
8 лет в сервисе
Была
5 дней назад

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Владимир
 
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