Контент для блогов

Наполнение сайтовЗакрыт6 заявок199 просмотров
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Нужно систематическое сопровождение блогов, а именно наполнять контент. Тексты брать в новостных ресурсах и в интернет других ресурсах. Тема - фондовый рынок.

Что именно добавлять:

- новости рынка, обзоры

- новости компаний участников фонд рынка (ресурсы где брать инфу мы дадим)

- приколы рынка (фото, истории)

- составлять новые тексты не нужно

оплата помесячная

загрузка 2 часа в день (свободный график)

язык русский

12 лет назад
conus
44 годаУкраина
18 лет в сервисе
Был
23 дня назад
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