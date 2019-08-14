https://rukzak-stock.ru/ - есть сайт на него парсятся вот эти сайты: http://acrossbag.ru https://оптовый-город.рф Скрипт должен выполнятся раз в день или по нажатию на кнопку. На сайте http://acrossbag.ru чтобы появились цены, то ты должен быть ...
Контент-Мейкер на разовый проект
Ищу контент-мейкер на разовый проект в Магазин Рюкзаки и Обувь kankenrus от 15000 рублей.
Что делать:
Необходимо разместить 400 товарных позиций в аккаунт instagram: kanken_kankenrus_moscow
Условия: Доступ к аккаунту Инстаграм предоставлю, также ТЗ и фото продукции вместе с описанием.
По оплате 15000руб.
Дедлайн 1 неделя.
Работа через БС.
Заявки фрилансеров
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