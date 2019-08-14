Контент-Мейкер на разовый проект

$240
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт20 заявок719 просмотров

Ищу контент-мейкер на разовый проект в Магазин Рюкзаки и Обувь kankenrus от 15000 рублей.

Что делать:

Необходимо разместить 400 товарных позиций в аккаунт instagram: kanken_kankenrus_moscow

Условия: Доступ к аккаунту Инстаграм предоставлю, также ТЗ и фото продукции вместе с описанием.

По оплате 15000руб.

Дедлайн 1 неделя.

Работа через БС.

6 лет назад
kankenrus
Юля 
38 лет
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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Нет заявок фрилансеров