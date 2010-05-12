Требования: наполнение контентом - сайты фото галерей добавление фото, по 300 фото на сайт. 200руб./сайт. при выполненом задании стучите в аську 6ДВА9-817-516
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Интернет-магазину канцелярских товаров http://shkolnik.by требуется контент-менеджер. В задачу входит: поиск картинок с изображением необходимых канцелярских товаров (копипаст), короткое описание к товару (рерайт), наполнение сайта найденными картинками и описаниями к товару. Общий объём работы - 117 единиц товара. День окончательной сдачи работы -воскресенье 16 мая. E-mail: [email protected] ICQ: 634474997
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
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