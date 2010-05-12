Контент-менеджер

$100
Наполнение сайтовЗавершен11 заявок314 просмотров
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Интернет-магазину канцелярских товаров http://shkolnik.by требуется контент-менеджер. В задачу входит: поиск картинок с изображением необходимых канцелярских товаров (копипаст), короткое описание к товару (рерайт), наполнение сайта найденными картинками и описаниями к товару. Общий объём работы - 117 единиц товара. День окончательной сдачи работы -воскресенье 16 мая. E-mail: [email protected] ICQ: 634474997

14 лет назад
kicoqu
44 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
Выбранный исполнитель
dtxyjcnm
36 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
14 лет назад
$100
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