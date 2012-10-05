Контент - менеджер

Требуются контент редакторы для добавления товаров на сайт. Необходимо добавлять товары через специальную форму, заполнять все поля, фотографии обрабатывать не требуется, они подготовлены. Добавление товара: посмотреть на фотографию товара, грамотно описать внешний вид и его особенности ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
В интернет-магазину требуется менеджер-контенщик.
Обязанности:
- обработка заказов
- общение с клиентом
- Создание карточки товара
- вбивание характеристик
- обработка фотографий товара
- работа с описаниями на англ и руском
- английский - копипас
- русский - перевод
Требования к кандидату: Опы работы с Webassist shop-script!!!
Оплата: сдельная или по договоренности + %
Просьба: свою готовность к работе сразу подкрепить необходимым опытом.
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