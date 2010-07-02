Контент-менеджер

$1000
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Требования:

• Постоянное проживание в Ростове-на-Дону;

• Высшие или неоконченное высшие образование;

• Опытный и активный Интернет-пользователь;

• Знание основ HTML;

• Навыки работы с MS Office, Photoshop или GIMP;

• Стремление к карьерному и личному профессиональному росту;

• Уровень английского языка не ниже Pre Intermediate;

• Грамотность, аккуратность и дисциплинированность в работе;

• Знание основ SEO приветствуется.

Обязанности:

• Контентная поддержка Интернет-проектов, в том числе ведение тематических лент новостей, рерайтинг, модерация и корректировка контента;

• Наполнение веб-сайтов контентом;

• Оптимизация контента для поисковых систем;

• Первичная обработка графических материалов;

• SMM.

Условия

• Работа в офисе в центре города (либо по договоренности);

• Заработная плата по результатам собеседования (от 10 тыс. рублей);

• Оформление по ТК РФ, соц. пакет;

• Продвинутая компания, эффективное руководство, дружелюбный коллектив, комфортные условия работы.

Перспективы

• Карьерный рост до руководителя отделов Интернет-издательства и PR.

13 лет назад
adlogic
Максим 
41 годРоссия
18 лет в сервисе
Был
11 лет назад
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