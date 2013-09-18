Контент-менеджер

$50
Наполнение сайтовЗакрыт17 заявок338 просмотров
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Требуется наполнение сайтов текстами, картинками, мета информацией (данные предоставляются).

Сайты на Magenta, Drupal- приветствуется знание этих cms.

Интересует постоянное сотрудничество.

Предлагайте свою цену за выкладку 1тыс. знаков или 1 страницу/товар.

Оплата на карту Приват.

Вот так это приблизительно должно будет выглядеть:

http://rvd.donetsk.ua/products/gidrorasprediliteli

http://metiz-donetsk.com/provoloka/provoloka-stalnaya/

10 лет назад
tsyplakov
Сергей 
40 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
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