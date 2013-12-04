Контент-менеджер

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Закрыт24 заявки438 просмотров

Здравствуйте, компании срочно нужен контент-менеждер на фрилансе!

Компания Vertex занимается оптовыми продажами климатического оборудования, сейчас нам срочно нужен контенщик для заполнения разделов сайта www.7770000.ru бренда Daikin и это нужно сделать до Нового Года:)

Прошу писать ваши предложения, по желанию могу отправить файл с каталогом товаров для заполнения.

11 лет назад
pr_vertex
Анна 
39 лет
12 лет в сервисе
Была
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров