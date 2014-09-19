Контент-менеджер для блога про автомобили

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Завершен23 заявки668 просмотров

Требуется контент-менеджер для автомобильного блога на CMS Wordpress.

В обязанности входит:

1. Получение статьи и её публикация на блоге.

2. Подбор и обработка картинок для статей. Должен быть вкус к картинкам.

3. Прописывание картинкам Title, Alt и подписи - это одно предложение для всех данных, будет означать что вы хотели сказать этой картинкой.

4. Подбор видео (одного и более) на сервисе Youtube.com (если нет ни одного такого видео по теме статьи, то одно просто интересное, весёлое видео). В статью вставляется просто ссылка.

5. Заполнение у статей Заголовка, Title, Keywords, Description (поставляются копирайтерами)

6. Перелинковка внутри статьи на другие статьи сайта (не менее 5-10 ссылок)

7. Соблюдение структурности документа - Заголовки, списки и прочее.

8. Вставка тега после первой картинки и некоторого количества текста. More с текстом внутри. Должно получиться вот так:

Есть 3 видео: 1. Что должен делать контент-менеджер. 2. Как делать перелинковку в статьях. 3. Как уменьшить изображение для сайта.

Количество публикаций в день - около 5. Оплата партиями.

Опишите свои успехи в этой области. Если возникают вопросы, задавайте. Я готов к плодотворному обсуждению вопроса. Но мне нужны только те люди, которые умеют это делать, а ещё лучше, которые могут даже подсказать мне что-то. Это будет огромным плюсом вам.

Цена за публикацию - 50 рублей

WordPress
11 лет назад
kozlovanton
Антон 
48 лет
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
28 отзывов(-2)

Выбранный исполнитель

JgJg1
32 года
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
11 лет назад
$50
30 дней
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Честный и порядочный заказчик. Задачу поставил чётко, дал исчерпывающие ответы на все мои вопросы. Сотрудничество с Антоном оставило только положительные впечатления.

Заявки фрилансеров

JgJg1
32 года
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
11 лет назад

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