Необходим человек, в самое ближайшее время, который поможет составить базу данных (вся информация из интернета). Опыт работы не обязателен, но нужна оперативность. Работа удаленная несложная, сбор информации с сайтов в таблицу MS Excel. Заработная плата ...
Контент-менеджер для блога про автомобили
Требуется контент-менеджер для автомобильного блога на CMS Wordpress.
В обязанности входит:
1. Получение статьи и её публикация на блоге.
2. Подбор и обработка картинок для статей. Должен быть вкус к картинкам.
3. Прописывание картинкам Title, Alt и подписи - это одно предложение для всех данных, будет означать что вы хотели сказать этой картинкой.
4. Подбор видео (одного и более) на сервисе Youtube.com (если нет ни одного такого видео по теме статьи, то одно просто интересное, весёлое видео). В статью вставляется просто ссылка.
5. Заполнение у статей Заголовка, Title, Keywords, Description (поставляются копирайтерами)
6. Перелинковка внутри статьи на другие статьи сайта (не менее 5-10 ссылок)
7. Соблюдение структурности документа - Заголовки, списки и прочее.
8. Вставка тега после первой картинки и некоторого количества текста. More с текстом внутри. Должно получиться вот так:
Есть 3 видео: 1. Что должен делать контент-менеджер. 2. Как делать перелинковку в статьях. 3. Как уменьшить изображение для сайта.
Количество публикаций в день - около 5. Оплата партиями.
Опишите свои успехи в этой области. Если возникают вопросы, задавайте. Я готов к плодотворному обсуждению вопроса. Но мне нужны только те люди, которые умеют это делать, а ещё лучше, которые могут даже подсказать мне что-то. Это будет огромным плюсом вам.
Цена за публикацию - 50 рублей
Выбранный исполнитель
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
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