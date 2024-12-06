Контент-менеджер для канала в сфере инвестиций

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Я ищу контент-менеджера для ведения канала в сфере инвестиций.

Необходим опыт работы контентщиком от 6 месяцев и наличие кейсов.

Если вы подходите под эти требования, пожалуйста, свяжитесь со мной.

5 месяцев назад
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