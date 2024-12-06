Требуется зарегистрировать компанию на 45 отзовиках и оставить минимум 2 уникальных отзыва с разных аккаунтов. Оплата: 30 рублей за регистрацию и 40 рублей за отзыв. Отчет в Excel по регистрации и отзывам. Работа не на скорость, возможна частичная оплата.