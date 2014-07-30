Есть готовая презентация в формате pdf (12 страниц). Необходимо сделать возможность скачать ее в виде условного файла, который потом можно запустить и просматривать таким образом свой буклет и презентацию. Из функциональности нужно ...
Контент-менеджер для магазина
Контент-менеджер для магазина
Заявки фрилансеров
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