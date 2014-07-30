Контент-менеджер для магазина

Есть пару десятков форумов на разные(общие, частично женские) темы. Необходимо наполнить их, а именно поддержать или развивать существующие темы. Не односложно, "да", "нет", "прикольно", а пытаться поддержать разговор. Не обязательно при это писать огромные сообщение, ...