Контент менеджер для наполнения сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Завершен11 заявок352 просмотра

Добрый день. Нужен контент менеджер для наполнения сайта. Интернет магазин на джумле с модулем.

Интересует цена, срок на 50 позиций к примеру.

Joomla
9 лет назад
horoshov
Алексей 
43 года
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

Viktoriya_moroz
35 лет
11 лет в сервисе
Была
год назад
9 лет назад
$10
1 день
Качественно выполненная работа, постоянная обратная связь, множество нужных(!) вопросов, соблюдение сроков. Работать одно удовольствие. Огромное вам спасибо Виктория!
Четкая постановка задачи. Всегда на связи. Быстрая оплата. Приятный и коммуникабельный заказчик. Оставил только приятные впечатления. Буду рада продолжению сотрудничества. Всем рекомендую.

Заявки фрилансеров

Viktoriya_moroz
35 лет
11 лет в сервисе
Была
год назад
9 лет назад