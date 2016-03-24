Сохранить с сайта-донора картинки. Для каждой подготовить миниатюру. Затем на нужный сайт через joomla zoo залить миниатюрки и проставить ссылки на полный вывод. 3 рубля/штука. Делать большую часть сегодня, кое-что может остаться ...
Контент менеджер для наполнения сайта
Добрый день. Нужен контент менеджер для наполнения сайта. Интернет магазин на джумле с модулем.
Интересует цена, срок на 50 позиций к примеру.
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