Контент-менеджер для наполнения товаров для сайта на Opencart

Требуется специалист для добавления товаров (копированием с другого сайта) и полного формирования данных

страниц (заполнение не только контентом, но и всех параметров страницы) на сайт на движке Opencart. Знание

SEO продвижения сайтов на данном движке приветствуется, с перспективой дальнейшего сотрудничества в этом направлении.