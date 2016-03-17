Контент-менеджер для наполнения товаров для сайта на Opencart

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт9 заявок211 просмотров

Требуется специалист для добавления товаров (копированием с другого сайта) и полного формирования данных

страниц (заполнение не только контентом, но и всех параметров страницы) на сайт на движке Opencart. Знание

SEO продвижения сайтов на данном движке приветствуется, с перспективой дальнейшего сотрудничества в этом направлении.

Opencart
9 лет назад
yaziuk
Михаил 
47 лет
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров