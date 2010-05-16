Контент-менеджер для развлекательной тематики

Требуются срочно публикаторы новостей на сайт ксру.ру Основная задача заключается в копировании контекста и публикацией его на сайте. Скопировать архив. Разархивировать, засунуть внутрь ссылку. Заархивировать. Разместить на сайте. Описание - 1, 2 строки. Полная информация по оплате здесь. http://rushserver.ru/forum/index.php?showtopic=142
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен контетщик для постоянной работы. НЕ студент. На данный момент объем работы: 10 новостей и 9 видео роликов в день. Новости состоят из набора картинок и иногда строчки текста. Все новости и видео ролиики - копипаст. Источники от куда брать я дам. Нужно просто слегка поменять название новости. Предлагаю 1000 рублей в неделю.
контакты: icq 937782
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