Контент-менеджер для развлекательной тематики

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Нужен контетщик для постоянной работы. НЕ студент. На данный момент объем работы: 10 новостей и 9 видео роликов в день. Новости состоят из набора картинок и иногда строчки текста. Все новости и видео ролиики - копипаст. Источники от куда брать я дам. Нужно просто слегка поменять название новости. Предлагаю 1000 рублей в неделю.

контакты: icq 937782

14 лет назад
hi-techa
32 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
Выбранный исполнитель
gvendilone
Светлана 
40 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
5 лет назад
2 отзыва
14 лет назад
$135
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