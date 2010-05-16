Контент-менеджер для развлекательной тематики

Нужен контетщик для постоянной работы. НЕ студент. На данный момент объем работы: 10 новостей и 9 видео роликов в день. Новости состоят из набора картинок и иногда строчки текста. Все новости и видео ролиики - копипаст. Источники от куда брать я дам. Нужно просто слегка поменять название новости. Предлагаю 1000 рублей в неделю.

контакты: icq 937782