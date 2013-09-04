Контент менеджер для сайта

Задача : узнать ИМЯ, ДОЛЖНОСТЬ, ТЕЛЕФОН, ПОЧТУ сотрудника ответственного за корпоративные подарки и бизнес сувениры. Нужно 100 контактов из списка http://expert.ru/ratings/expert400-2012/?n=897345 Выборку делаем с 200й по 400ю компанию. Срок до вечера пятницы. В финансовых организациях ...
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Ресурсам посвященным автомобильной тематике необходим - администратор - контент менеджер.
В обязанности которого входит:
1. Наполнение новостных лент 3-х сайтов.
2. Проверка - правка информации о продукции, кредитных условиях итд
3. Написание обзоров, тематических статей на авто тематику.
4. Ведение страниц в социальных сетях и продвижение их.
5. Ведение и обслуживание форума.
Требования:
Знание автомобилей и около автомобильных тем.
Знание цмс друпал и умение работать с ней.
Нормальные литературные способности - дающие возможность писать качественные статьи.
Внимательность, дисциплинированность, адекватность.
Желание учиться, развиваться и зарабатывать!
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