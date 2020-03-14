Контент-менеджер для Wordpress сайта

Требуется скопировать отзывы на продукты с сайта и отформатировать их в соответствии с шаблоном в Экселе. Пример: Дан отзыв в формате [url=https://drop.com/profile/eb_311]eb_3110 [/url]OCT 15, 2019 Amazing Chair! I love it. I'm 6'0" 255lbs. It may be overkill, but I hate chairs ...
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Необходимо добавить несколько неотформатированных статей на сайте, работающий под управлением Wordpress. В статьях встречаются таблицы, графики, фото и т.д. Статьи нужно форматировать и красиво выкладывать на сайт. Могут потребоваться навыки работы в графическом редакторе. Требуется опыт контент-менеджмента в WP от года. Жду предложения за объем контента.
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