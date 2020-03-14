Контент-менеджер для Wordpress сайта

Наполнение сайтовЗакрыт26 заявок1015 просмотров
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Необходимо добавить несколько неотформатированных статей на сайте, работающий под управлением Wordpress. В статьях встречаются таблицы, графики, фото и т.д. Статьи нужно форматировать и красиво выкладывать на сайт. Могут потребоваться навыки работы в графическом редакторе. Требуется опыт контент-менеджмента в WP от года. Жду предложения за объем контента.

WordPress
4 года назад
igorwis
Игорь 
41 годРоссия
6 лет в сервисе
Был
3 года назад
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