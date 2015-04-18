Нужен контент-менеджер для полного ведения проекта. Начиная от подбора тем, заканчивая публикацией. Оплата за одну опубликованную статью в среднем 200–250 рублей. Заказ текстов за мой счет. Вам необходимо подобрать ...
Контент-менеджер joomla zoo
Нужно разово сверить и поменять цены в каталоге зоо (джумла) – руками.
Все в формате – скопировать, вставить.
У одного наименования около 5 полей.
+ завести новые 7 полей и картинка
Пишите цену за 1 наименование
https://yadi.sk/d/1wOucJpig7XJY - вот видео, как делать
Очень желателен скайп с голосом. Оплата киви, яд
Заявки фрилансеров
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