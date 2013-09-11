Нужно постить сообщения на заданном сайте под прокси (текста и прокси я дам), часто менять браузер и чистить куки. Работа постоянная на час-два в день. Оплата в районе 150 руб. в час.
Контент-менеджер/новостник на сайт о шоппинге
Проекту, посвященному интернет-шоппингу, требуется контент-менеджер.
Основные обязанности:
1. Размещение или легкая верстка статей (1-2 раза в неделю).
2. Написание и размещение обзоров (1 раз в неделю)
3. Поиск, рерайт и постановка новостей (5-7 новостей в неделю)
4. Поддержка группы в ВК и коммьюнити в ЖЖ
5. Периодическое выполнение мелких работ на сайте (например, заменить картинки в статьях, ссылки, исправить ошибки в тексте, изменить описания к некоторым сатьям и т.д.)
Требования к кандидату
1. Базовое знание HTML и умение пользоваться визуальными html-редакторами (Dreamweaver и др) (публикация и легкая верстка статьи не должны вызывать проблем)
2. Владение графическими редакторами — Photoshop и т.д. (умение составлять несложные коллажи, оптимизировать, кадрировать изображения и т.д.)
3. Грамотный русский язык и легкий слог (умение писать грамотно, легко и «вкусно»)
4. Хорошее ориентирование в тематиках: интернет-шоппинг, мода, косметика, и интерес к ним.
5. Наличие icq
Желательно, хотя и не обязательно:
- знание английского языка
- опыт работы контент-менеджером в проектах женской или шоппинг тематики.
- опыт ведения сообществ в социальных сетях
- базовые знания SEO (внутренней оптимизации текстов)
Т.к. проект рассчитан в основном на женскую аудиторию, поэтому в первую очередь рассматриваются кандидатуры девушек.
Оплата: 10 тыс. руб./мес на испытательный срок (2 мес.), далее 12 т.р./мес, возможны бонусы и премии, в перспективе — рост. Выплаты 1–2 раза в месяц (по договоренности), в первый месяц возможна понедельная оплата. Все выплаты через Яндекс Деньги или Вебмани (рублевый кошелек).
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