Контент-менеджер/новостник на сайт о шоппинге

$400
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт28 заявок951 просмотр

Проекту, посвященному интернет-шоппингу, требуется контент-менеджер.

Основные обязанности:

1. Размещение или легкая верстка статей (1-2 раза в неделю).

2. Написание и размещение обзоров (1 раз в неделю)

3. Поиск, рерайт и постановка новостей (5-7 новостей в неделю)

4. Поддержка группы в ВК и коммьюнити в ЖЖ

5. Периодическое выполнение мелких работ на сайте (например, заменить картинки в статьях, ссылки, исправить ошибки в тексте, изменить описания к некоторым сатьям и т.д.)

Требования к кандидату

1. Базовое знание HTML и умение пользоваться визуальными html-редакторами (Dreamweaver и др) (публикация и легкая верстка статьи не должны вызывать проблем)

2. Владение графическими редакторами — Photoshop и т.д. (умение составлять несложные коллажи, оптимизировать, кадрировать изображения и т.д.)

3. Грамотный русский язык и легкий слог (умение писать грамотно, легко и «вкусно»)

4. Хорошее ориентирование в тематиках: интернет-шоппинг, мода, косметика, и интерес к ним.

5. Наличие icq

Желательно, хотя и не обязательно:

- знание английского языка

- опыт работы контент-менеджером в проектах женской или шоппинг тематики.

- опыт ведения сообществ в социальных сетях

- базовые знания SEO (внутренней оптимизации текстов)

Т.к. проект рассчитан в основном на женскую аудиторию, поэтому в первую очередь рассматриваются кандидатуры девушек.

Оплата: 10 тыс. руб./мес на испытательный срок (2 мес.), далее 12 т.р./мес, возможны бонусы и премии, в перспективе — рост. Выплаты 1–2 раза в месяц (по договоренности), в первый месяц возможна понедельная оплата. Все выплаты через Яндекс Деньги или Вебмани (рублевый кошелек).

HTML
12 лет назад
shoppi
46 лет
17 лет в сервисе
Была
5 лет назад

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